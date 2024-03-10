Артета рассказал об отношении фанатов «Арсенала» к Каю Хаверцу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как поменялось отношение болельщиков клуба к полузащитнику Каю Хаверцу.

«Если бы кто-нибудь сказал мне спустя два или три месяца после перехода Хаверца, что весь стадион с такой страстью будет петь песню про него, то в это было бы трудно поверить! Вот что случается с хорошими людьми и исключительным игроком. Его невозможно не любить», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» минувшим летом за € 75 млн. В нынешнем сезоне Кай принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить восемь голов и сделать три результативные передачи. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.