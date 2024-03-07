«Это говорит о его характере». Тренер «Арсенала» Артета отметил качественную игру Хаверца

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об улучшении игры немецкого полузащитника Кая Хаверца в последнее время. Напомним, в последних трёх матчах «канониров» в АПЛ Хаверц записал на свой счёт три гола и два ассиста.

«Это говорит о его характере и о том, как он справлялся с поставленными вопросами. У него отличное отношение к делу. Он всегда усердно работал, и его все здесь любят. Его умение занимать пространство и работать во время перехода из обороны в атаку — это то, что нам нужно. Агрессия, которую он проявляет в высоком прессинге, тоже важна», — приводит слова Артеты ВВС.

Напомним, Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» минувшим летом за € 75 млн. В нынешнем сезоне Кай принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить восемь голов и сделать три результативные передачи. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.