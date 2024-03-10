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Томас Тухель высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге

Томас Тухель высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями о борьбе за чемпионство в Бундеслиге.

«Мы никому не отдавали титул. Есть область между отказом и заявлением о намерениях – она называется реальностью. Разрыв очень велик. Но его реально сократить. Для нас это значит стать более стабильными и обрести новый уровень этого качества.

Это всегда начинается со следующего шага. Нам нужно побеждать, побеждать, побеждать. Борьба за титул больше не в наших руках. «Байер» больше не чувствует, как мы дышим им в затылок. Мы в этом сами виноваты. Но это не освобождает нас от обязанности играть по полной», – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

На данный момент «Бавария» отстаёт от «Байера» на семь очков, проведя на матч больше.

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