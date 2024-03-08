«Бавария» — «Майнц». К Гарри Кейну нет вопросов

9 марта состоится матч Бундеслиги «Бавария» — «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.25. Шансы «карнавальников» оценили в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Майнц» 9 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Бавария» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол «карнавальников» доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Майнц» (09.03.2024)

Весь мир увлёкся вопросом о том, нет ли на Гарри Кейне реального проклятья. Ответить на него можно будет только в конце сезона, а пока 9 марта «Бавария» будет принимать «Майнц» на стадионе «Альянц-Арена» в матче 25-го тура Бундеслиги. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Стоило мюнхенскому клубу поставить подпись в контракте с Гарри Кейном, как одна неудача последовала за другой. 11 сезонов «Бавария» правила в Бундеслиге, становясь чемпионом, и в текущем розыгрыше эта тенденция, вероятнее всего, будет прервана. Отставание «красных» от лидирующего «Байера» составляет неприличные 10 очков.

Времени хватит для того, чтобы совершить невероятный камбэк, но «фармацевты» не сбавляют ход. Возможно даже, что подопечные Томаса Тухеля не настолько плохо проводят текущий сезон, просто «Байер» идеален во всём. Как бы там ни было, но «Бавария» лидирует по забитым голам в чемпионате Германии – 65.

27 из них – это прямая заслуга Гарри Кейна, возглавляющего гонку лучших бомбардиров Бундеслиги и ставящего новые рекорды. Также он отдал пять результативных передач. К англичанину не может быть никаких претензий, он выполняет свою работу выше всяческих похвал. Возможно, дело в другом.

Самое время набрать сумасшедший ход, и Томасу Тухелю удаётся этого добиться от своих подопечных. Они выиграли две из трёх последних встреч. Сначала «красные» победили «Лейпциг» (2:1) и сыграли вничью с «Фрайбургом» (2:2), а затем в Лиге чемпионов разгромили «Лацио» (3:0). В двух из этих матчей Кейн оформил по дублю.

В еврокубках у мюнхенцев отличные шансы на золотые медали, но что касается Бундеслиги – покажет время. Матч с «Майнцем» не обещает никаких сюрпризов. Команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая «Дармштадт» всего лишь на три очка. От спасительной строчки «карнавальников» отделяют девять очков, и нет предпосылок, что ситуация в корне поменяется.

Всего лишь две победы одержали подопечные Бо Свенссона в текущем сезоне, но являются одним из лидеров по количеству ничьих – 10. Можно было бы хоть маленько зацепиться за их неуступчивость и характер, если бы не худшие результаты выездных встреч в лиге.

«Майнц» выиграл только 1 из 10 последних матчей. Победить удалось «Аугсбург» со скромным счётом 1:0. Несмотря на все свои беды, «карнавальники» больно кусают лидеров чемпионата Германии. В поражении таким командам, как «Байер» (1:2) и «Штутгарт» (1:3), нет ничего катастрофического, но подопечные Бо Свенссона смогли забить по голу в каждой из этих игр.

Победа мюнхенцев – вопрос скорее риторический. Команда Тухеля взломает любую оборону, а Гарри Кейн – это искусный мастер атак. Вот только остаётся наболевшей проблемой «Баварии» защита, которая порой перечёркивает все старания атаки.

«Красные» пропускали в семи из восьми последних встреч во всех турнирах, а «Майнц» забивает в пяти минувших играх кряду. Наша ставка на победу «Баварии» и «обе забьют» за 2.55 выглядит вполне адекватной.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Майнц» 9 марта 2024 года

Свалить груз ответственности за результат на плечи Гарри Кейна не получится. Нападающий делает абсолютно всё для команды, и в нём ли причины того, что «красные» рискуют прервать свою гегемонию в Бундеслиге. Футболисты не верят в чудеса или проклятья. Причина проблем «красных» кроется в обороне, допускающей ошибки. «Майнц» проводит один из худших сезонов, но пытается задеть как можно больнее лидеров, то и дело забивая в их ворота. Поэтому мы считаем, что хозяева выиграют, но пропустят.

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.55.