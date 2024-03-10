Тренер «Динамо» Личка: после «Зенита» многие уедут в сборные, у нас останется 11 игроков

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил о количестве футболистов бело-голубых, которые отправятся в расположение своих сборных после ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Зенитом», который состоится 13 марта.

«После матча с «Зенитом» 50% наших игроков уезжают в сборные. Посчитал: в команде остаются 11 футболистов. Будем работать с ними и с ребятами из второй команды. В это время команда будет в Москве», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 20 туров чемпионата России подопечные Лички набрали 38 очков и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Матч «Динамо» — «Зенит» начнётся в 20:15 мск. В первой игре «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.