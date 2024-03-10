Фабиан Бальбуэна: Россию и Парагвай объединяют очень красивые девушки

Капитан и защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос, в чём состоит разница между сборными России и Парагвая, которые 25 марта встретятся в товарищеском матче.

«Сложно сравнить сборные России и Парагвая. Обе команды достаточно сильны, и каждая приложит усилия для победы в этом матче.

Между странами большая разница. Это размер — Россия намного больше. Также погода. То, что нас объединяет, — очень красивые девушки и в России, и в Парагвае», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сборная России сыграет с парагвайской национальной командой на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией.