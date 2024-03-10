Станислав Черчесов: в последних матчах Сербии не чувствовалось командности

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о национальной команде Сербии.

«Есть Сербия, с которой мы несколько раз играли, а есть Сербия, которую я видел в прошлом году. По именам не знаю, какой состав приедет в Россию, надеемся, что основной.

По именам команда с венграми была хорошая, но два матча проиграла, и не чувствовалось какой-то командности. Сейчас разговор не о Сербии, а о нас. Главное, чтобы мы были в том состоянии и порадовали болельщиков», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Свой следующий матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.