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Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России

Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.

«Если брать клубы, то, наверное, Головин. Я это знаю не понаслышке, мой «Ференцварош» играл с «Монако» в Лиге Европы. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей. Быть у себя лучшим в лиге – это одно, а в сборной – другая история. Надеемся, что все приедут и будут в том состоянии», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после перехода из московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до лета 2026 года.

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