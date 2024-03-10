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Камавинга рассказал, что сделает в случае победы сборной Франции на Евро-2024

Камавинга рассказал, что сделает в случае победы сборной Франции на Евро-2024
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга поделился мнением о грядущем чемпионате Европы, который пройдёт летом в Германии.

«Цель всех французов заключается в том, чтобы выиграть Евро, мы хотим этого! Олимпийские игры? Это тоже цель, но давайте поговорим об этом после чемпионата Европы.

Если мы победим на Евро, то я покрашу свои волосы в сине-бело-красный цвет (цвета флага Франции. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Камавинга Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по результатам жеребьёвки Франция оказалась в одной группе со сборными Австрии и Нидерландов. Четвёртый участник этого квартета определится посредством стыковых матчей.

Камавинга дебютировал в сборной Франции осенью 2020 года. За этот период он принял участие в 13 матчах, в которых отметился одним голом.

Календарь группового этапа Евро-2024
Групповой этап Евро-2024
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