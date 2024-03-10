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Спортдиректор «Ахмата» Газзаев: никаких опасений из-за результатов команды не возникает

Спортдиректор «Ахмата» Газзаев: никаких опасений из-за результатов команды не возникает
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением об игре грозненского клуба в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«От игры с «Динамо» остались двоякие впечатления. По игре к команде претензий нет, очень понравилась. К сожалению, подвела реализация. Никаких опасений из-за результатов не возникает. Я уже говорил, что у нас есть всё для того, чтобы решить свои проблемы.

У тренера состоялся разговор с Хариным сегодня. Это останется внутри клуба», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 20 очков и занимает 12-е место. В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 30 марта, начало в 16:00 мск.

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