Спортдиректор «Ахмата» Газзаев: никаких опасений из-за результатов команды не возникает

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением об игре грозненского клуба в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:0).

«От игры с «Динамо» остались двоякие впечатления. По игре к команде претензий нет, очень понравилась. К сожалению, подвела реализация. Никаких опасений из-за результатов не возникает. Я уже говорил, что у нас есть всё для того, чтобы решить свои проблемы.

У тренера состоялся разговор с Хариным сегодня. Это останется внутри клуба», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 20 очков и занимает 12-е место. В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 30 марта, начало в 16:00 мск.