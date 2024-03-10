ЖФК «Динамо» победил «Краснодар», «Енисей» и «Звезда-2005» сыграли вничью

Сегодня, 10 марта, прошли матчи первого тура женской Суперлиги. Московское «Динамо» одержало победу над «Краснодаром» со счётом 2:0, а красноярский «Енисей» и пермская «Звезда-2005» сыграли вничью — 0:0.
Первый мяч в матче «Динамо» с «Краснодаром» был забит на 25-й минуте, когда полузащитница Элина Самойлова реализовала пенальти и вывела бело-голубых вперёд. На 70-й минуте нападающая Кристина Комиссарова увеличила преимущество «Динамо» и установила окончательный счёт встречи.
Отметим, что в матче между «Енисеем» и «Звездой-2005» была показана красная карточка. Вратарь красноярской команды Ангелина Цирульникова была удалена в компенсированное время второго тайма. Пермскому коллективу не хватило времени, чтобы воспользоваться численным преимуществом.
- 10 марта 2024
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