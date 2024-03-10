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Марцел Личка: шансы «Динамо» на чемпионство — 25 процентов

Марцел Личка: шансы «Динамо» на чемпионство — 25 процентов
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, в которой бело-голубые принимают участие.

«Чувствую ли я симпатии страны в этой чемпионской гонке? Честно скажу — не знаю. Но думаю, что всегда, когда одна команда год за годом побеждает, другие болельщики хотели бы смены чемпиона. Я бы хотел, чтобы мы и «Краснодар» дали эту интригу.

Оценил бы ли я шансы «Динамо» на чемпионство в 10%? Я бы хотел больше. Давайте дам 25», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров чемпионата России подопечные Лички набрали 38 очков и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. На второй строчке располагается «Краснодар», который имеет в своём активе 39 очков.

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. В 30-м туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Краснодаром».

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