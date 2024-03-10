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«Арис» — АПОЭЛ: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина

«Арис» — АПОЭЛ: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина
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Сегодня, 10 марта, состоится матч плей-офф чемпионата Кипра по футболу между лимасольским «Арисом», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, и АПОЭЛом. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 29-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Не начался
АПОЭЛ
Никосия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылкам:

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Напомним, в своём последнем матче в чемпионате «Арис» сыграл вничью с командой «АЕК Ларнака» (1:1). Александр Кокорин не принимал участия в игре.

В данный момент лимасольский «Арис» располагается на третьей строчке чемпионата Кипра по футболу, завоевав 57 очков в 28 проведённых матчах. АПОЭЛ находится на верхней позиции таблицы. Команда из Никосии набрала 63 очка после аналогичного количества встреч.

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