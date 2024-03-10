Гацкан: не видел, чтобы Карпин выгорел от работы в сборной России

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о работе в сборной России Валерия Карпина, который также возглавляет жёлто-синих.

«Я не видел по Карпину, чтобы он выгорел от работы в сборной России. Понятно, что сейчас всё другое и не так, как было раньше. Раньше была перспектива попасть на международные турниры, где есть ажиотаж и хорошие соперники. А сейчас пока этого нет.

Но проверка новых футболистов — это тоже опыт. В сборной много новичков, много молодых игроков, с которыми интересно работать и смотреть их на перспективу. Я думаю, что, даже совмещая в такой ситуации у Карпина хорошо получается», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.