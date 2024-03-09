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Александр Гацкан назвал причины, почему «Ростов» плохо начал сезон РПЛ

Александр Гацкан назвал причины, почему «Ростов» плохо начал сезон РПЛ
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Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан поделился мыслями о неудачном начале нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги для клуба.

«Плохое начало сезона для «Ростова» связано с несколькими травмами у ведущих футболистов. При этом в команде было слишком много молодых игроков, обладающих хорошими качествами, но им не хватает стабильности в игре. Но со временем они наберут эту стабильность и будут выглядеть лучше», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 20 сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ростов» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Валерия Карпина набрали 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит» с 40 очками.

Турнирная таблица РПЛ
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