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«Гавр» — «Тулуза»: Кузяев в стартовом составе на матч 25-го тура Лиги 1

«Гавр» — «Тулуза»: Кузяев в стартовом составе на матч 25-го тура Лиги 1
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Сегодня, 10 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Тулуза». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Ромен Лиссорг. Матч начнётся в 17:00 мск.

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
2-й тайм
0 : 0
Тулуза
Тулуза

Стартовые составы команд.

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Кузяев, Туре, Таргаллин, Казимир, Байо, Айю.

«Тулуза»: Ресте, Каманзи, Кошта, Николайсен, Мависса Элеби, Суасо, Сьерро, Спирингс, Гбоу, Даллинга, Дённум.

После 24 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 24 очков и занимает 16-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата Франции «Тулуза» заработала 29 очков и расположилась на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 11-го тура чемпионата Франции. В той игре «Гавр» одержал победу со счётом 2:1. В составе «Гавра» голами отметился нападающий Мохамед Байо, оформивший дубль. Единственный гол «Тулузы» забил нападающий Тейс Даллинга.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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