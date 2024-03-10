Судья матча «Оренбург» — «Балтика» не объявил решение по громкой связи после просмотра VAR

Сегодня, 10 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой». На 73-й минуте главный судья встречи Владимир Москалёв поставил пенальти в ворота «Балтики» после вмешательства VAR, но не объявил решение по громкой связи. Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв не сумел реализовать 11-метровый.

Ранее стало известно, что публично объявлять решения арбитров после вмешательства VAR впервые начнут с матчей 19-го тура РПЛ. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

Напомним, «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Нападающий Химми Марин отличился с передачи Эмирджана Гюрлюка. Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 20 проведённых матчах. «Балтика» располагается на 15-й позиции с 14 очками после аналогичного количества встреч.