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Тюкавин делал селфи в форме, Черчесов с Дюковым радовались встрече. Фото с презентации

Тюкавин делал селфи в форме, Черчесов с Дюковым радовались встрече. Фото с презентации
Тюкавин делал селфи, Черчесов с Дюковым радовались
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Сегодня, 10 марта, состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие прошло на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровой комплект представила компания Jogel.

Лучшие кадры с матча презентация новой формы сборной России по футболу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Свой первый матч в новой форме национальная команда России проведёт 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Беларуси.

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