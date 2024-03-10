«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Стоунз вывел «горожан» вперёд на 24-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра проводится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Матч начался в 18:45 по московскому времени. На момент выхода новости гости ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости открыли счёт в матче на 24-й минуте. В их составе отличился защитник Джон Стоунз.

После 27 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 62 очка и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура. В той встрече «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «горожан» голом отметился нападающий Эрлинг Холанд. Единственный гол мерсисайдцев забил защитник Трент Александер-Арнольд.