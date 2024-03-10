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«Тоттенхэм» забил в 39-м матче АПЛ подряд

«Тоттенхэм» забил в 39-м матче АПЛ подряд
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Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом», в котором гости одержали победу со счётом 4-0. Таким образом, «Тоттенхэм» забивает на протяжении 39 матчей АПЛ подряд. Об этом сообщает портал Opta Analyst, который представил таблицу рекордных голевых серий в АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 50'     0:2 Джонсон – 53'     0:3 Мин – 90+1'     0:4 Вернер – 90+4'    
Удаления: Макгинн – 65' / нет

Рекорд по самой продолжительной голевой серии в АПЛ принадлежит лондонскому «Арсеналу», который забивал на протяжении 55 матчей подряд с сезона-2000/2001 по 2001/2002. На втором месте находятся «шпоры», серия которых пока не прервалась.

Далее расположился «Ливерпуль», который забивал с 2019 по 2020 год на протяжении 36 матчей. Следом за ним идёт «Манчестер Юнайтед», который также забивал в 36 играх с ноября 2007 года по ноябрь 2008 года. Пятёрку замыкает «Брайтон», который забивал в течение 32 матчей в 2023 году.

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