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«Атлетик» в гостях обыграл «Лас-Пальмас» в матче 28-го тура Примеры

«Атлетик» в гостях обыграл «Лас-Пальмас» в матче 28-го тура Примеры
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10 марта состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Гурусета – 31'     0:2 Коко-Басси – 65'    

На 31-й минуте Бильбао вышел вперёд. В составе басков голом отметился Горка Гурусета. На 66-й игрок «Лас-Пальмаса» Сауль Коко-Басси отправил мяч в свои ворота и установил окончательный счёт на табло.

Таким образом, «Атлетик» набрал 53 очка. Он занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» с 37 очками идет на девятом месте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в рамках 28-го тура чемпионата мира Испании по футболу «Алавес» одолел «Райо Вальекано» со счётом 1:0.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Горосабель – 44'    
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