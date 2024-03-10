«Атлетик» в гостях обыграл «Лас-Пальмас» в матче 28-го тура Примеры

10 марта состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.
На 31-й минуте Бильбао вышел вперёд. В составе басков голом отметился Горка Гурусета. На 66-й игрок «Лас-Пальмаса» Сауль Коко-Басси отправил мяч в свои ворота и установил окончательный счёт на табло.
Таким образом, «Атлетик» набрал 53 очка. Он занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» с 37 очками идет на девятом месте.
Ранее в рамках 28-го тура чемпионата мира Испании по футболу «Алавес» одолел «Райо Вальекано» со счётом 1:0.
- 10 марта 2024
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:37
-
20:30
-
20:23
-
20:18
-
20:15
-
20:06
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:40
-
19:38
-
19:35
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:22
-
19:22
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
19:09
-
19:03