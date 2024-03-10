«Реал» Мадрид — «Сельта»: Винисиус вывел мадридцев вперёд

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В эти минуты проходит матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Сельта». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступает Марио Мелеро Лопес. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В середине первого тайма «Реалу» удалось открыть счёт в матче. На 21-й минуте голом отметился бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор — 1:0.

Напомним, в матче первого круга «Реал» на выезде одолел «Сельту» с минимальным преимуществом благодаря голу Джуда Беллингема (1:0).

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 27 матчей. «Сельта», в свою очередь, находится на 17-й строчке, заработав 24 очка.