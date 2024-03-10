«Манчестер Юнайтед» опережает «Реал» в борьбе за 18-летнего защитника «Лилля»

«Манчестер Юнайтед» приблизился к подписанию центрального защитника «Лилля» Лени Йоро. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, представители «красных дьяволов» в последние несколько недель добились существенного прогресса в переговорах с представителями молодого игрока обороны. «Реал», в свою очередь, не спешит форсировать возможную сделку. Отмечается, что мадридцы не намерены тратить существенную сумму на покупку центрального защитника в предстоящее летнее трансферное окно.

Йоро находится в системе «Лилля» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «бульдогов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.