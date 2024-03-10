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Лидер «Манчестер Сити» Де Брёйне остался недоволен заменой в матче с «Ливерпулем»

Лидер «Манчестер Сити» Де Брёйне остался недоволен заменой в матче с «Ливерпулем»
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Сегодня, 10 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч начался в 18:45 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

В составе «горожан» в основном составе вышел полузащитник Кевин Де Брёйне. Вместо него на 69-й минуте на поле появился хорват Матео Ковачич. Отметим, что бельгиец остался недоволен своей заменой, выразив соответствующие эмоции.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Напомним, после 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.

Таблица АПЛ
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