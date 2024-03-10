Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: «Манчестер Сити» мучился после подаренного «Ливерпулю» пенальти

Гвардиола: «Манчестер Сити» мучился после подаренного «Ливерпулю» пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который завершился со счётом 1:1.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

«Мы начали игру очень хорошо, но наш соперник – потрясающая команда. С ними всегда нелегко играть. Мы согласны на одно очко.

В первом тайме инициативой владели мы. Мы создали много моментов. После этого мы подарили сопернику пенальти, а затем начались мучения. Для зрителей матч получился хорошим.

Я бы предпочёл победить, но соперник на протяжении многих лет подтверждает свой уровень. Все показали хорошую игру. Впереди ещё 10 матчей, многое может произойти», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, на 47-й минуте встречи защитник «горожан» Натан Аке отдал плохой пас на голкипера Эдерсона Мораеса. В результате мяч был перехвачен форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, которого вратарь «Сити» сбил с ног. По итогам эпизода был назначен пенальти, который успешно реализовал хавбек мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android