«Вильярреал» оказался сильнее «Бетиса» в матче 28-го тура Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 2:3.

На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес. Ему ассистировал полузащитник Вильям Карвалью. На 40-й минуте счёт в матче сравнял игрок гостей Алекс Баэна с передачи Александра Сёрлота. В компенсированное к первому тайму время матча отличился нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, мяч в свои ворота забил защитник «Бетиса» Сократис Папастатопулос. На 67-й минуте Александр Сёрлот забил третий мяч гостей в матче. Матч команды доигрывали в неполных составах: на 70-й минуте матча вторые жёлтые карточки получили нападающий хозяев Чими Авила и защитник гостей Альберто Морено.

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«Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 28 матчей. «Вильярреал» находится на 11-й строчке, заработав 35 очков.