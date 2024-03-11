Стало известно, сколько голов и передач осталось Дзюбе для продления контракта с «Локо»

Нападающему Артёму Дзюбе осталось оформить три результативных действия в РПЛ для автоматического продления контракта с «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно условиям соглашения форварда и клуба, опция автоматического продления активируется, если Дзюба оформит 10 результативных действий в РПЛ.

Ранее в СМИ была информация, что эта цифра равна 12, но это не соответствует действительности.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 18 матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

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