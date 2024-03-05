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Черчесов раскритиковал Дзюбу после поражения «Локомотива» в матче с «Динамо»

Черчесов раскритиковал Дзюбу после поражения «Локомотива» в матче с «Динамо»
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Российский тренер Станислав Черчесов раскритиковал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу за его игру в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Я знаю, что определённые сборы он пропустил. Видно, что функционально пока он не готов, а мы знаем, что Артёму с его габаритами надо быть готовым функционально, и самое главное эмоционально. Ни того, ни другого в Дзюбе в матче с «Динамо» я не увидел и расстроился, что он не проявил себя. Я скажу, что этот негатив его взбодрит, потому что ему нужен определённый толчок от тренера, журналиста или от ситуации. Так что в следующей игре, я не сомневаюсь, Дзюба будет другим», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Напомним, Дзюба вышел на поле в стартовом составе и был заменён в перерыве матча.

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