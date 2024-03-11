Клопп высказался о неназначенном пенальти в ворота «Манчестер Сити» на 99-й минуте матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Манчестер Сити» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии. Напомним, на 99-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку в штрафной «Ливерпуля» попал ногой в грудь полузащитнику Алексису Мак Аллистеру. Однако, арбитр встречи не стал назначать пенальти.

«Это был 100% пенальти. Они найдут объяснение. Это был 100% фол на всех участках поля и, возможно, жёлтая карточка. Все люди вокруг меня говорили: «Ух ты, тут всё ясно». Может быть, они могут спрятаться за фразой «непонятно и очевидно».

Конечно, это пенальти, но мы его не получили. Для меня самое главное, что мы можем играть в такой футбол. Я видел сегодня много ярких вещей», — приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 63 очка.

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