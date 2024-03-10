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Ливерпуль — Манчестер Сити, прямая онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ, где смотреть 10 марта 2024, Клопп и Гвардиола

Последняя встреча Гвардиолы и Клоппа в АПЛ! Битва «Сити» и «Ливерпуля». LIVE
Максим Пахомов Михаил Рождественский
,
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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Нет, мы не плачем!

Сегодня, 10 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Скорее всего, эта игра станет последней встречей Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы в рамках АПЛ. А может, и всего английского футбола, если команды не встретятся в финале Кубка.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямо сейчас команды в турнирной таблице чемпионата Англии разделяет одно очко: у «Ливерпуля» – 63, у «Сити» – 62. Любой результат скажется на чемпионской гонке: он либо поднимет на вершину команду Пепа, либо укрепит там мерсисайдцев, либо вообще позволит подтянуться на один уровень «Арсеналу».

Так что мы будем свидетелями если не Last Dance, то как минимум финала новой британской классики. Когда два топ-тренера, с большим уважением и пиететом относящиеся друг к другу, решают одну из ключевых задач в борьбе за титул АПЛ.

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