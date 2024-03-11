Клопп — о чемпионской гонке в АПЛ: за титул сражаются несколько очень сильных команд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге нынешнего сезона. По словам немецкого специалиста, борьба ещё не окончена — впереди много матчей, которые могут изменить положение команд в турнирной таблице.

«Нас ждут ещё 10 игр. Понятно, что ещё ничего не решено. Впереди много туров. Следующий матч — с «Брайтоном», а «чайки» всегда были непростым соперником для нас. Потом нам предстоит играть с «Астон Виллой», «Тоттенхэмом» и так далее. «Сити» ждёт матч с «Арсеналом». За титул борются несколько команд, и все они очень сильны. Посмотрим, что нам удастся сделать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, после 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.