Невилл: «Ливерпуль» сражается за титул, потому что у них есть Юрген Клопп

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Напомним, ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Причина, по которой «Ливерпуль» находится в гонке за титул, заключается в том, что у них есть Юрген. Вспомните, что говорили о мерсисайдцев и их шансах на чемпионство перед началом сезона. Я бы хотел, чтобы Клопп не тренировал «Ливерпуль», и я не могу дождаться его ухода, хотя и понимаю, что это очень эгоистично с моей стороны! Но дело в том, что я знаю одну вещь. Пока Клопп здесь, у «Ливерпуля» есть большие шансы на успех», — приводит слова Невилла британское издание Daily Mail.

После 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.