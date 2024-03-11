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Экс-арбитр ФИФА Жук предположил, почему скрывалась информация о смерти Спирина

Экс-арбитр ФИФА Жук предположил, почему скрывалась информация о смерти Спирина
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Вадим Жук, знаменитый советский и белорусский арбитр, предположил, почему скрывалась информация о смерти футбольного судьи Алексея Спирина. Напомним, Спирин ушёл из жизни 31 января 2024 года в 72 года. При этом о смерти экс-арбитра стало известно только 9 марта.

«Без понятия, почему семья скрывала информацию. Наверное, слишком переживала жена. Я не хотел расспрашивать — очень болезненный вопрос. Где его похоронили, тоже не знаю. Знаю только, что 10-го числа было 40 дней», — сказал Жук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Алексей Спирин – самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола. Он провёл более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных, работал на первом матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах ЧМ-90, ЧЕ-92 и ОИ-88.

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