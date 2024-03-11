Форвард «Сочи» Кордова приглашён на заседание КДК РФС после матча с «Локомотивом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что нападающий «Сочи» Серхио Кордова был приглашён на заседание КДК РФС после матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Локомотив» — «Сочи» — выход за пределы технической зоны тренера Морено. Также рассмотрим удаление футболиста «Сочи» Кордовы за агрессивное поведение, игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, проходивший накануне, 10 марта, матч между «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью со счётом 2:2. Кордова получил прямую красную каточку на 75-й минуте игры. После 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.