Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» Макарчук: в матче с «Локомотивом» могли добиться большего

Игрок «Сочи» Макарчук: в матче с «Локомотивом» могли добиться большего
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник футбольного клуба «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«В матче с «Локомотивом» можно было добиться большего. Когда играли в большинстве, надо было чуть успокоить игру, а мы сбились на их футбол и дали сопернику почувствовать ситуацию. Когда у команды в меньшинстве появляется малейшая возможность, она готова зацепиться за любой шанс. К сожалению, не получилось дожать «Локомотив», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Сочи» Макарчук отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит» зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android