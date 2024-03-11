Игрок «Сочи» Макарчук: в матче с «Локомотивом» могли добиться большего

Защитник футбольного клуба «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).
«В матче с «Локомотивом» можно было добиться большего. Когда играли в большинстве, надо было чуть успокоить игру, а мы сбились на их футбол и дали сопернику почувствовать ситуацию. Когда у команды в меньшинстве появляется малейшая возможность, она готова зацепиться за любой шанс. К сожалению, не получилось дожать «Локомотив», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.
- 11 марта 2024
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