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Сборная России по футболу объявила о проведении матча с Беларусью

Сборные России и Беларуси договорились о проведении товарищеского матча, сообщает пресс-служба российской национальной команды в своём телеграм-канале.

Встреча состоится в июне 2024 года и, вероятнее всего, состоится в Минске.

Напомним, свой ближайший матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных.