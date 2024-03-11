Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев — о матчах России с Сербией и Парагваем: уникальная возможность в условиях бана

Писарев — о матчах России с Сербией и Парагваем: уникальная возможность в условиях бана
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о предстоящих товарищеских матчах российской национальной команде. Напомним, в марте подопечные Валерия Карпина сыграют две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). По мнению Писарева, это уникальная возможность сыграть с топ-соперниками в условиях отстранения от международных турниров.

«Буквально в прошлом году все твердили, что сборная не нужна, взять паузу или нет. Сейчас у нас топ‑соперники. Думаю, что клубам будет интересно отправить своих футболистов и посмотреть, как российские игроки будут выглядеть на фоне хороших команд. Это уникальная возможность в отсутствии еврокубков.
Уверен, уровень соперников, домашний стадион, поддержка зрителей — большая мотивация для наших футболистов», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, оба мартовских матча сборная России проведёт в Москве на стадионе «Динамо».

Материалы по теме
Песков — о матче России с Сербией: это очень близкий нам народ, настоящие друзья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android