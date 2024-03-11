Писарев — о матчах России с Сербией и Парагваем: уникальная возможность в условиях бана

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о предстоящих товарищеских матчах российской национальной команде. Напомним, в марте подопечные Валерия Карпина сыграют две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). По мнению Писарева, это уникальная возможность сыграть с топ-соперниками в условиях отстранения от международных турниров.

«Буквально в прошлом году все твердили, что сборная не нужна, взять паузу или нет. Сейчас у нас топ‑соперники. Думаю, что клубам будет интересно отправить своих футболистов и посмотреть, как российские игроки будут выглядеть на фоне хороших команд. Это уникальная возможность в отсутствии еврокубков.

Уверен, уровень соперников, домашний стадион, поддержка зрителей — большая мотивация для наших футболистов», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, оба мартовских матча сборная России проведёт в Москве на стадионе «Динамо».