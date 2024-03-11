Гладилин: «Факел» был лучше «Спартака», Ташуев полностью переиграл Абаскаля

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Факел» в «Лужниках» оказался сильнее красно-белых (2:0).

«В матче «Спартака» с «Факелом» победил тот, кто больше хотел и правильнее играл. «Факел» — хорошая команда с хорошим тренером, Ташуев полностью переиграл Абаскаля. Прессинговал, напрягал, не давал играть. «Спартак» на такую игру настроен не был. «Факелу» помогла и удача, но преимущество весь матч было у них. «Факел» был лучше», — сказал Гладилин в беседе «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.