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Гладилин: «Факел» был лучше «Спартака», Ташуев полностью переиграл Абаскаля

Гладилин: «Факел» был лучше «Спартака», Ташуев полностью переиграл Абаскаля
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Факел» в «Лужниках» оказался сильнее красно-белых (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«В матче «Спартака» с «Факелом» победил тот, кто больше хотел и правильнее играл. «Факел» — хорошая команда с хорошим тренером, Ташуев полностью переиграл Абаскаля. Прессинговал, напрягал, не давал играть. «Спартак» на такую игру настроен не был. «Факелу» помогла и удача, но преимущество весь матч было у них. «Факел» был лучше», — сказал Гладилин в беседе «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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