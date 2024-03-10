Капитан «Факела» Квеквескири: в «Спартаке» думают, что они самые холёные, а мы крестьяне

Защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ, в котором воронежская команда в «Лужниках» оказалась сильнее московского «Спартака» (2:0). В игре первого круга нынешнего розыгрыша чемпионата России «Факелу» удалось обыграть красно-белых с аналогичным счётом.

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде», — сказал Квеквескири в послематчевом интервью для пресс-службы РПЛ.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.