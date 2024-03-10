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Капитан «Факела» Квеквескири: в «Спартаке» думают, что они самые холёные, а мы крестьяне

Капитан «Факела» Квеквескири: в «Спартаке» думают, что они самые холёные, а мы крестьяне
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Защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ, в котором воронежская команда в «Лужниках» оказалась сильнее московского «Спартака» (2:0). В игре первого круга нынешнего розыгрыша чемпионата России «Факелу» удалось обыграть красно-белых с аналогичным счётом.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде», — сказал Квеквескири в послематчевом интервью для пресс-службы РПЛ.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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