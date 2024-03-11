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Генеральный директор «Болоньи» отреагировал на интерес топ-клубов к Тьяго Мотте

Генеральный директор «Болоньи» отреагировал на интерес топ-клубов к Тьяго Мотте
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Генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи поделился мнением по поводу возможного ухода главного тренера команды Тьяго Мотты, чей контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

«Тренер был архитектором нашего роста, и мы надеемся, что он и игроки останутся. Тьяго так счастлив в «Болонье», как будто у него более длительный контракт», — приводит слова Фенуччи Football Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в случае ухода главного тренера Эрика тен Хага может пригласить на данный пост наставника «Болоньи». Также появлялась информация о том, что между итальянским тренером и «Ювентусом» начались переговоры о подписании контракта с туринским клубом.

Под руководством Мотты «Болонья» в нынешнем сезоне Серии А после 28 туров находится на четвёртой строчке, заработав 51 очко.

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