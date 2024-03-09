Главный тренер «Интера» Индзаги поделился впечатлениями от матча с «Болоньей»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча 28-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», который завершился со счётом 1:0. На 37-й минуте отличился защитник «Интера» Янн Биссек. Ему ассистировал защитник Алессандро Бастони.

«Мы сохраняем отрыв от тех, кто гонится за нами, мы полностью заслужили преимущество в первом тайме, а затем «Болонья» доказала, почему они находятся в верхней части турнирной таблицы. Мы начали чувствовать некоторую усталость, и мысли переключились на предстоящие игры.

Это нормально видеть голы от крайнего защитника к крайнему, но видеть, как центральный защитник ассистирует центральному защитнику, очень приятно для меня и моих сотрудников. Ребята делают что-то экстраординарное, но мы знаем, что впереди ещё 10 туров», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 75 очков за 28 матчей. «Болонья» находится на четвёртой строчке, заработав 51 очко.