«Челси» — «Ньюкасл»: «сороки» отыгрались до перерыва благодаря голу Исака

В эти минуты проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Челси» очень быстро вышел вперёд. Уже на шестой минуте после прострела Коула Палмера мяч в ворота «Ньюкасла» подправил пяткой форвард «синих» Николас Джексон. Однако за несколько минут до перерыва равенство на табло восстановил форвард «сорок» Александер Исак — 1:1.
После 26 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 36 очков и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Ньюкасл» заработал 40 очков и располагается на 10-й строчке. В матче первого круга «сороки» на домашней арене разгромили лондонцев — 4:1.
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