«Альмерия» смогла уйти от поражения в матче 28-го тура испанской Примеры с «Севильей»

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Альмерия» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Уэгос Медитерранеос» (Альмерия, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Матч закончился со счётом 2:2.

На 38-й минуте первый гол в матче забил нападающий хозяев Адриан Эмбарба. Ему ассистировал полузащитник Хонатан Виера. На 81-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Севильи» Доди Лукебакио. На 89-й минуте нападающий Лукас Окампос вывел гостей вперёд. В компенсированное к основному время матча нападающий «Альмерии» Марко Милованович забил второй гол в составе хозяев.

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«Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков за 28 матчей. «Севилья» находится на 14-й строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет мадридский «Реал», который после 28 матчей набрал 69 очков.