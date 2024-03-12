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Альмерия — Севилья, 2:2 результат матча 28-го тура Ла Лиги, 11 марта

«Альмерия» смогла уйти от поражения в матче 28-го тура испанской Примеры с «Севильей»
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Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Альмерия» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Уэгос Медитерранеос» (Альмерия, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Матч закончился со счётом 2:2.

Испания - Примера . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Эмбарба – 38'     1:1 Лукебакио – 81'     1:2 Окампос – 86'     2:2 Милованович – 90+5'    

На 38-й минуте первый гол в матче забил нападающий хозяев Адриан Эмбарба. Ему ассистировал полузащитник Хонатан Виера. На 81-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Севильи» Доди Лукебакио. На 89-й минуте нападающий Лукас Окампос вывел гостей вперёд. В компенсированное к основному время матча нападающий «Альмерии» Марко Милованович забил второй гол в составе хозяев.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков за 28 матчей. «Севилья» находится на 14-й строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет мадридский «Реал», который после 28 матчей набрал 69 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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