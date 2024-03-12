«Этого нужно было менять». Быстров обрушился с критикой на тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о работе и будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«После того момента, как он переподписал контракт, я не вижу никаких положительных моментов в игре «Спартака». Внутри коллектива не улучшается обстановка, я не знаю, что выделить по игровым моментам.

То, что этого (Абаскаля, — прим. «Чемпионата») надо было менять после переподписания контракта, было понятно до паузы. Посмотрите на его поведение. Если вы нас кормите завтраками, говорите, что клуб должен бороться за какие‑то места… Где? — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» сенсационно уступил на своём поле «Факелу» со счётом 0:2.