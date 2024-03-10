«Спартак» в Лужниках был ужасен. Ташуев снова его разобрал

Бабич даже сыграл вместе с Джикией — но это было бесполезно. За два матча «Факел» забил красно-белым четыре, а пропустил 0.

Возвращение «Спартака» в «Лужники» получилось неудачным. «Факел» неожиданно предложил красно-белым больше, чем «Зенит» в прошлом туре, и забрал три очка. Сергей Ташуев продолжает свою успешную серию в матчах со «Спартаком».

Стартовый состав спартаковцев отличался от того, что был в матче в Санкт-Петербурге. Хлусевич отбывал дисквалификацию – его заменил на левом фланге Рябчук. А вот Соболев оказался на скамейке запасных по воле Гильермо Абаскаля. В линии атаки дуэт с новичком Угальде составил на сей раз Игнатов. Других вариантов при сохранении схемы 4-4-2 у испанского тренера, в общем-то, и не было, ведь Промес по-прежнему в ОАЭ.

Ташуев ответил Абаскалю своими 4-4-2 и мощным прессингом в исполнении «Факела» с первых минут. Очень интенсивно играла воронежская команда, смело и высоко встречала красно-белых, когда хозяева владели мячом. Иногда у спартаковцев получалось выйти из-под давления, но дальше при развитии наступления москвичам не хватало хороших точных передач. Впрочем, уже на второй минуте «Спартак» мог забить быстрый гол – первый для себя после стандарта в нынешнем сезоне РПЛ. Точнее, это был бы автогол, так как мяч попал в перекладину, отлетев от Бабича и затем форварда «Факела» Маркова. Интересно, что вскоре Марков едва не забил уже в ворота Максименко после углового «Факела». Настоящий бомбардир всегда найдёт в штрафной ворота: неважно – чужие или свои.

Именно Марков и открыл счёт в этом матче на 37-й минуте. Правда, не с игры, а с пенальти. 11-метровый «привёз» в свои ворота Мартинс, который, находясь под прессингом, зачем-то потащил мяч через собственную штрафную. Ужасная ошибка легионера из Люксембурга! Мартинс отпустил мяч и совершил наступ на ногу закрывавшего ловушку Альшина. Рефери Любимов только после просмотра повтора разглядел фол и изменил своё первоначальное решение, о чём и объявил на весь стадион, как того требует новый регламент для судей.

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Несколько жёлтых карточек игрокам «Факела» немного остудили прессинг воронежцев, да и подустали они ближе к перерыву. Тем не менее гости в первом тайме почти ничего не дали сделать хозяевам. Запомнился разве что эпизод с простым обрезом Божина, когда «Спартак» улетал к воротам Беленова два в два. Но Медина принял плохое решение.

Абаскаль в перерыве прогнозируемо заменил Мартинса, который выглядел в «Лужниках» заметно хуже, чем на «Газпром Арене». «Факел» и во втором тайме пытался играть в тот же футбол с мощным давлением, побеждал в большинстве единоборств. Впрочем, пауза, связанная с травмой Менделя и коротким отрезком игры вдесятером, немного сбила воронежцев. Хозяева на время прижали гостей к воротам, и «Спартак» просил пенальти, когда Угальде упал в штрафной после контакта с Сенхаджи. Но фола не было – француз попал в мяч.

Тренер «Спартака» захотел добавить огня и выпустил Соболева с Мозесом, но, как только случилась двойная замена, красно-белые пропустили! Пруцев после прострела слева срезал мяч в собственные ворота. Ключевые детали этой атаки «Факела» – выигранный подбор, созданная Зобниным глубина и неожиданный пас пяткой от, казалось бы, простого работяги Аппаева. При счёте 0:2 Абаскаль поднял со скамейки ещё и Джикию. «Спартак» перешёл на тройку сзади, добавились игроки впереди, а Зиньковский с Мозесом обеспечивали ширину атаки на флангах.

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В концовке, как ни удивительно, команда Ташуева не подсела настолько, чтобы в её штрафной начался пожар. Идеальная физическая подготовка. У «Спартака» совсем не получалась игра в атаке. Угальде собрал вроде бы неплохую статистику (пять ударов, включая четыре в створ, и три паса под удар), но сегодня точно не потряс. Кто выдал суперматч, так это Квеквескири: у опорника «Факела» по четыре выноса, перехвата и отбора, один заблокированный удар. Воронежцы увозят из Москвы победу, которую на 100% заслужили. «Спартак» же разочаровал, ведь после матча с «Зенитом» от него многого ждали.