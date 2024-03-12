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Агент главного тренера «Браги» отреагировал на слухи об интересе к клиенту от «Спартака»

Агент главного тренера «Браги» отреагировал на слухи об интересе к клиенту от «Спартака»
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Угу Кажуда, возглавляющий агентство FIA Football, представляющее интересы наставника «Браги» Артура Жорже, ответил на вопрос о возможном назначении португальского специалиста главным тренером московского «Спартака».

«Мне не следует об этом говорить в данный момент. Артур сейчас является главным тренером «Браги» и сосредоточен на этом», — цитирует слова агента телеграм-канал «Спартак Информ».

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Спартак» решил уволить Гильермо Абаскаля и в ближайшее время проведёт переговоры со Станиславом Черчесовым. Позже сообщалось о том, что одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых является рулевой «Браги» Артур Жорже.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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