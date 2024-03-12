Павел Погребняк: сомневаюсь, что теперь «Зенит» кому-то отдаст первое место

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о турнирном положении сине-бело-голубых после матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Команда заняла то место, где должна находиться, — на троне. Вообще сомневаюсь, что теперь до конца чемпионата «Зенит» кому-то отдаст это первое место и будет какая-то ротация с первого по третье. Впереди будет «Зенит», а дальше — «Краснодар» или «Динамо», — приводит слова Погребняка издание «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.