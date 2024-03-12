«Главное, чтобы приносила удачу». Погребняк — о новой форме сборной России

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Павел Погребняк поделился впечатлениями от новой формы российской национальной команды.

«Я считаю, что ребята из Jogel справились на пятёрку. Симпатичный дизайн новой формы. Я уже проверял эту форму. Езжу в машине смело. Главное, чтобы форма приносила удачу и ассоциировалась с победами. Красные цвета я имел честь носить — мне не в новинку», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.