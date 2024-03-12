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Барселона — Наполи. Прямая трансляция
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«Наполи» — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Наполи» — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и испанской «Барселоной». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги Европы сезона-2021/2022. Тогда в 1/16 финала дальше прошла «Барселона». В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1, а в ответном матче «Барселона» на выезде одержала победу — 4:2.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» со счётом 1:1.

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