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Роналдо: «Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения. На ЧМ он был невероятен

Бывший нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо считает, что форвард аргентинской национальной команды и «Интер Майами» Лионель Месси заслужил награду лучшему футболисту минувшего года по версии France Football.

«Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения. На чемпионате мира он сделал нечто особенное. Это напомнило мне о выступлениях Пеле и Марадоны», — приводит слова Роналдо Daily Mail.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, проходивший в Катаре. В финале мирового первенства «альбиселесте» обыграла сборную Франции (3:3, сер. пен. 4:2).

В голосовании на «Золотой мяч» Месси опередил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а также нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.